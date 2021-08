Produtor cultural preso injustamente por um ano é absolvido pelo TJRJ

A prisão do produtor cultural Ângelo Gustavo Pereira Nobre foi decretada com base em uma foto de rede social em uma investigação paralela feita pela vítima do roubo de um veículo edit

247 - O produtor cultural Ângelo Gustavo Pereira Nobre, preso injustamente por 364 dias, foi inocentado nesta terça-feira (31) pelo Quarto Grupo de Câmaras Criminais, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). O jovem de 28 anos foi preso em agosto do ano passado acusado de participar do roubo de um carro no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio.

Três desembargadores já haviam votado pela absolvição e três contra. O voto de desempate foi acompanhado pelos familiares de Ângelo, que se emocionaram ao receber a notícia do absolvimento.

O desembargador frisou a falta de provas e a ausência da suposta foto que embasou a condenação. Ele rejeitou a tese da acusação, já que Ângelo estava em uma igreja na hora do crime. O jovem nunca foi ouvido durante as investigações.

"Último voto favorável para o Gustavo. Esperando sair o alvará de soltura e buscar ele no presídio", comemorou um familiar em uma rede social.

O mais grave é que sua prisão foi decretada com base em uma foto de rede social em uma investigação paralela feita pela vítima do roubo.

“Desde o início do processo não houve investigação. Nem nas audiências meu filho não foi chamado. É um rapaz limpo, trabalhador”, disse Elcy Leopoldina, mãe do produtor.

Uma amiga do produtor afirmou que o caso é emblemático do racismo na Justiça brasileira: “Você tem provas, testemunhas que o Gugu não estava no local e ainda sim com a palavra de uma pessoa, que nesse caso era uma pessoa branca, classe média alta que acusou um menino negro que não estava no local. Ela tem mais credibilidade para Justiça do que as próprias testemunhas, documentos dizendo que o Gugu não estava no local”.

83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico no Brasil são jovens, pobres e negros, segundo levantamento da Defensoria Pública do Rio.

