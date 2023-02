Professor da UeRJ, João Feres vai comandar secretaria de pesquisa e estratégia da Secom

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, convidou o professor de Ciência Política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UeRJ) João Feres para comandar a Secretaria de Análise, Estratégia e Articulação, órgão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Segundo a coluna Painel, o analista político é coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa) e do Laboratório de Estudos de Mídia e Espaço Público (Lemep).

A Secom terá seis subdivisões: Comunicação Institucional, Imprensa e Análise, Estratégia e Articulação, Publicidade e Patrocínio, Audiovisual, e Políticas Digitais.

Ricardo Stuckert, fotógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há duas décadas, comandará a pasta do Audiovisual. Assessor de imprensa do presidente, José Chrispiniano comandará a de Imprensa. João Brant chefiará a de Políticas Digitais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.