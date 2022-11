Professora em SP é atacada com ofensas racistas; símbolos nazistas também foram encontrados em lista feita por alunos

Apoie o 247

ICL

247 - "Macaca". Esta palavra foi o que uma professora negra encontrou, no último dia 24 de outubro, no lugar em que deveria estar escrito o seu nome na lista de presença de alunos de uma escola municipal da Zona Sul de São Paulo. As informações são do portal G1.

Ela também viu em 1º de novembro fotos tiradas por alunos de uma carteira estudantil com símbolos nazistas: desenhos de uma suástica e das letras "SS", abreviação de Schutzstaffel, o "esquadrão de proteção" (numa tradução para o português) de Adolf Hitler e do Partido Nazista na Alemanha dos anos de 1930

O caso no qual ela foi xingada de "macaca" foi registrado na Decradi como injúria racial, que é ofender alguém com alguma palavra preconceituosa, como em razão da cor da pele dessa pessoa.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.