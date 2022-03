Professora que agrediu criança de apenas 1 ano é demitida de escola

O caso aconteceu em um colégio particular no bairro de Boqueirão, em Praia Grande (SP) edit

247 - A professora que agrediu uma criança de 1 anos e 10 meses em uma escola particular no bairro de Boqueirão, em Praia Grande (SP), foi afastada da instituição. "Foi uma tremenda pisada na bola", afirmou a diretora da escola. O relato foi publicado pelo portal G1.

Enquanto penteava o cabelo da criança, a docente agiu de forma grosseira, puxando os fios e fazendo movimentos bruscos com a cabeça da menina.

A diretora disse que imediatamente mandou a funcionária embora por justa causa. Segundo a diretora, a professora não tentou se defender ao ser questionada sobre as agressões.

"Logo no começo, quando comecei a mostrar as imagens, ela falou 'eu estava brincando', mas depois quando começou a ver as imagens, abaixou a cabeça e disse duas vezes 'não sei'".

