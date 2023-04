Professora reclama de aluno e pais respondem com ameaça: “vou te fazer uma visitinha”

Apoie o 247

247 - Um bilhete que foi publicado por uma professora de São Paulo viralizou nas redes sociais pela resposta que a docente recebeu.

De acordo com o UOL, Fátima Fernandes foi ameaçada depois de pedir para que os pais conversassem com seu filho, após ele não fazer atividade passada em sala de aula.

“É de extrema importância que siga todas [as atividade] para não se perder ao longo do ano. Por favor, converse com ele”, pediu a professora.





Os pais do aluno pediram para a docente ser “menos exigente”. “Se for exigente demais, vou ter que fazer uma visitinha e bater um papinho bem calmo”, respondeu um dos responsáveis pelo aluno.

A professora disse que registrou um boletim de ocorrência.

