Professora tem carro metralhado ao entrar por engano em favela do Rio

Apoie o 247

ICL

247 - Uma professora teve o carro metralhado por traficantes da favela Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, no fim da tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, os bandidos teriam confundido o carro em que ela estava com o filho com uma viatura policial. Vindos do Paraná, eles estavam em busca de um hotel quando entraram na Estrada do Taquaral, após a indicação dada por um aplicativo de mapas. A reportagem é do portal Extra.

Após o ataque, ela teria perdido o controle do carro na tentativa de escapar dos tiros e acabou atropelando Eduardo da Silva Guilherme, que teve escoriações múltiplas e não resistiu.

Socorrida por policiais militares, a mulher foi levada ao hospital Albert Schweitzer com ferimentos de bala no pé esquerdo e na perna direita. De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, o estado de saúde dela é estável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE