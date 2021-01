Professores ameaçam greve contra reabertura das escolas em SP

De acordo com o sindicato dos docentes da rede estadual, a Apeoesp, a categoria não deve voltar aos trabalhos até ela seja toda vacinada edit

247 - Professores da rede pública de São Paulo ameaçam entrar em greve para evitar o retorno presencial às escolas. De acordo com o sindicato dos docentes da rede estadual, a Apeoesp, a categoria não deve voltar aos trabalhos até ela seja toda vacinada. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Sinpeem representa os professores do município e informou que retornará aos trabalhos apenas com a vacina ou com a comprovação da segurança de cada unidade escolar.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decidiu que a volta às aulas será no dia 4 de fevereiro e terá obrigatoriamente carga horária presencial, com rodízio de alunos.

A gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB) não definiu se o retorno será presencial ou a distância.

Apenas na cidade de São Paulo, quase 99% das escolas municipais e 48% das estaduais, que atendem 1,5 milhão de crianças, estão fechadas desde o fim de março.

