Professores da UFMG entregam abaixo-assinado a Kalil pedindo lockdown em BH

O abaixo-assinado lista uma série de sugestão de medidas a serem adotadas em Belo Horizonte, entre as quais a exigência de justificativa para circulação e a permissão para deslocamento apenas para motivos essenciais edit

247 - Mais de 500 professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) firmam abaixo-assinado em que clamam ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, a adoção de 21 dias de lockdown na capital mineira. O documento será entregue nesta quarta-feira ao chefe do executivo municipal, mesma data em que Kalil se reúne com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para discutir quais medidas de combate ao coronavírus serão adotadas na próxima semana. A informação é do portal O Tempo.

No abaixo-assinado, os 567 signatários argumentam que o lockdown deve ser adotado "devido ao aumento sem precedentes no número de casos e de mortes por Covid e ao colapso do sistema de saúde, falta de medicamentos, de leitos, de respiradores, de oxigênio e ao esgotamento da capacidade dos serviços funerários".

O documento será entregue pela presidente da ApuBH UFMG+ (Sindicato dos professores de universidades federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco), Maria Rosaria Barbato e outros filiados ao sindicato, às 15h, ou seja na sequência da reunião do Comitê com Kalil, marcada para 14h.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.