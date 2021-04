Professores da UFMG entregam abaixo-assinado pedindo lockdown em Belo Horizonte

247 - O Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco (APUBH UFMG+) fez um abaixo-assinado para ser entregue ao prefeito Alexandre Kalil pedindo ao chefe do Executivo municipal para aplicar o lockdown de 21 dias na capital. O documento "Basta! Lockdown de verdade JÁ, por três semanas!" contém 567 assinaturas.

De acordo com o abaixo-assinado, a medida deve ser adotada "devido ao aumento sem precedentes no número de casos e de mortes por COVID e ao colapso do sistema de saúde, falta de medicamentos, de leitos, de respiradores, de oxigênio, ao esgotamento da capacidade dos serviços funerários".

No documento, os sindicalistas apontaram medidas rígidas que devem ser seguidas, como o impedimento de circulação de pessoas por motivos não-essenciais e a exigência de justificativa para o deslocamento.

A entidade também sugeriu "ampliação do horário do toque de recolher e fechamento do comércio não essencial, dos serviços e das indústrias. Apenas supermercados e farmácias deverão manter seu funcionamento, com horários restritos".

