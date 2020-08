Professores devem ser prioritários na vacinação contra a Covid-19, defende Secretário da Educação de SP

Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, defendeu a inclusão dos professores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. “Os profissionais da saúde, professores e policiais, que trabalham com o público, devem ser públicos prioritários, além daquelas pessoas com mais de 60 anos e que têm comorbidades”, disse edit

247 - O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, defendeu a inclusão dos professores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 na manhã desta quarta-feira (26) em entrevista à Rádio Eldorado. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

“Os profissionais da saúde, professores e policiais, que trabalham com o público, devem ser públicos prioritários, além daquelas pessoas com mais de 60 anos e que têm comorbidades”, disse Soares.

O calendário de retorno às aulas presenciais em outubro está mantido no estado de São Paulo, para as regiões que estiverem há pelo menos 4 semanas (28 dias) na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena apresentado por João Dória. A volta será possível para até 35% dos estudantes de cada unidade de ensino, acrescenta a reportagem.

No entanto, é necessária uma vacina registrada no Brasil ao retorno dos profissionais da educação que fazem parte do grupo de risco. “No mês de outubro, não poderão retornar aqueles no grupo de risco. Os demais poderão retornar, no sistema de rodízio. A gente vai ter um reforço de contratação de professores para reorganizar a carga horária dos nossos profissionais”, informou Soares.

