Profissionais da saúde protestam em frente a hospital que Teich vai visitar

Profissionais da área de realizam um protesto em frente ao Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, que será visitado pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, neste sábado (9). Os manifestantes cobram respiradores e leitos para todos os pacientes, respeito às determinações sobre o isolamento social e distribuição de recursos para a população carente.

Teich está em seu segundo dias de visitas e compromissos no Rio e a visita ao Hospital Federal de Bonsucesso vem na esteira de uma decisão da Justiça fluminense, datada do dia 30 de abril, que determinou que o Ministério da Saúde substituísse a direção da unidade por omissão no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A União, porém, recorreu e a decisão foi revogada no dia 5 deste mês.

