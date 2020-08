Proibição de operações em favelas do Rio durante pandemiada Covid-19 diminuiu em 70% o número de mortes

A região metropolitana registrou queda de 70% no número de mortes decorrentes de operações nas comunidades do Rio de Janeiro, além de reduções significativas nos registros de crimes contra a vida e contra o patrimônio edit

247 - A região metropolitana registrou queda de 70% no número de mortes decorrentes de operações nas comunidades do Rio de Janeiro, além de reduções significativas nos registros de crimes contra a vida (48%) e contra o patrimônio (40%). As estatísticas estão no estudo "Operações policiais e ocorrências criminais: Por um debate público qualificado", do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI) da Universidade Federal Fluminense (UFF), divulgado nesta segunda-feira, 3.

"O cruzamento dos dados de ocorrências criminais e operações policiais realizados indica que as operações policiais não são eficientes em reduzir a ocorrência de crimes e, pelo contrário, parecem contribuir para o seu incremento", aponta Daniel Hirata, pesquisador do GENI. Os relatos foram no jornal O Estado de S.Paulo.

O Supremo Tribunal Federal deverá analisar esta semana a liminar favorável à interrupção das operações policiais durante a pandemia do coronavírus.

