Projétil achado em corpo de menina morta em ação da PM no Rio é de fuzil

Douglas Amorim, Metrópoles - O projétil encontrado no corpo de Rebecca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, é de fuzil, mas os peritos da Polícia Civil não conseguiram determinar o calibre porque a bala está fragmentada. Rebecca e a prima Emilly Victória Silva dos Santos, de 4 anos, foram mortas durante uma ação da Polícia Militar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

A polícia espera que a perícia consiga determinar de qual arma saiu o disparo que matou a garota. Por isso, a bala será encaminhada para comparação com os cinco fuzis e as cinco pistolas que estavam com os militares durante a ação. As informações são do O Globo.

