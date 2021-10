Promotor diz que ação policial no Jacarezinho que executou moradores não foi chacina

“É uma covardia com os policiais. Submeter uma pessoa, porque ela é corajosa, a esse nível de enfrentamento. Sair de um veículo blindado para arrancar uma barricada numa linha de tiro com proteção fortificada contra você”, afirmou edit

247 - O promotor Mateus Picanço afirmou, nesta sexta-feira, 15, que a Chacina do Jacarezinho, que matou 28 pessoas, em maio, e foi a mais letal da história do estado, não foi uma chacina. A declaração ocorre após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciar dois policiais por homicídio e fraude processual.

Segundo o MP, Omar Pereira da Silva, uma das vítimas da chacina da polícia no Jacarezinho em maio deste ano, foi arrastado por policiais do local onde foi baleado, num quarto infantil, para alterar a cena do crime.

A perícia não encontrou armas ou vestígios de conflito no local, desmentindo a tese de que haveria tido enfrentamento. Como denunciaram várias organizações de Direitos Humanos, após os acontecimentos, as mortes foram execuções a sangue frio.

No entanto, o promotor afirmou que “não chamaria [a operação] de chacina, nem de sucesso”, em entrevista coletiva para explicar a denúncia contra dois policiais envolvidos em uma das mortes na favela.

“É uma covardia com os policiais. Submeter uma pessoa, porque ela é corajosa, a esse nível de enfrentamento. Sair de um veículo blindado para arrancar uma barricada numa linha de tiro com proteção fortificada contra você”, afirmou.

“Os policiais são muito valorosos. Historicamente, a polícia do Rio nunca precisou de estímulo para matar e para morrer. Mas não é por conta disso que vamos fazer uma política de segurança baseada no confronto policial. É uma covardia submeter a polícia num fogo cruzado dessa forma”, declarou o promotor.

