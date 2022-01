Promotor que investiga rachadinha de Carlos Bolsonaro vai a festa da advogada de Flávio

Apoie o 247

CartaCapital - O promotor Alexandre Murilo Graça, responsável pelas investigações sobre a prática de “rachadinha” do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), compareceu ao aniversário de 42 anos da advogada Luciana Pires, comemorado no sábado nos salões do Iate Clube do Rio de Janeiro. Luciana é advogada do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), irmão de Carlos e também investigado por suspeita de rachadinha, em outro procedimento.

A investigação conduzida por Murilo Graça se arrasta na 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada. Desde maio passado, quando o juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio, quebrou o sigilo de Carlos, o promotor praticamente só colheu dois depoimentos, nos quais um dos ouvidos arguiu o direito de permanecer em silêncio e o outro negou a acusação.

