Promotor que investiga rachadinhas de Carlos Bolsonaro se candidata à vaga de desembargador

O promotor Alexandre Murilo Graça decidiu ser candidato a uma das três vagas de desembargador reservadas ao MP pelo Quinto Constitucional. Ele é responsável pelo inquérito que investiga a prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro edit

247 - O promotor Alexandre Murilo Graça, da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, decidiu ser candidato a uma das três vagas de desembargador reservadas ao Ministério Público (MP) pelo Quinto Constitucional. Ele, que disputará com outros 17 colegas, é responsável pelo inquérito que investiga a prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Pela tradição, os candidatos correm os gabinetes dos 190 desembargadores que formam o colégio eleitoral do Tribunal de Justiça do Rio para conseguir votos, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo.

O Quinto é um dispositivo jurídico para que representantes da advocacia e do Ministério Público tenham um quinto das vagas dos tribunais de Justiça.

Agora o Conselho Superior do MP-RJ organizará os 18 candidatos em três listas sêxtuplas. Depois as listas serão submetidas ao colégio do Tribunal de Justiça, que reduzirá cada lista a três nomes e a enviará ao governador Cláudio Castro (PL). O chefe do executivo nomeará um de cada relação.

