Promotora bolsonarista pede para deixar caso de Flávio Bolsonaro

Revista Fórum - A promotora de Justiça Carmem Eliza Bastos, do Ministério Público do Rio de janeiro (MP-RJ) pediu para deixar o inquérito que investiga o caso do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) por suposto crime de falsidade ideológica.

Segundo informações do UOL, o MP-RJ informou que Carmem “solicitação a designação de outro promotor eleitoral para o caso tendo em visa que, após analisar a investigação, concluiu pelo acerto do pronunciamento dos três promotores eleitorais que promoveram o arquivamento do inquérito policial por entenderem que o senador não cometeu crime”.

A nota do MP-RJ continua e diz que, “assim, considerando-se que sua designação foi por delegação para dar prosseguimento às investigações, e com base no fundamento do princípio da independência funcional que norteia a atuação de todos os membros do MPRJ, a citada promotora optou por não atuar no caso”.

De acordo com o MP-RJ, uma nova promotora foi designada para o caso. “Assim, vale complementar que o referido procedimento deu entrada na nova Promotoria Eleitoral na quarta-feira (12) e já está sendo analisado pela promotora Miriam Chor. O prazo indicado para a manifestação é até 24/5”.

