Promotoria entra com ação para proibir cultos de Malafaia e Macedo em São Paulo

247 - A Promotoria de São Paulo entrou com ação nesta sexta-feira (20) para obrigar que o governador, João Doria (PSDB), e o prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), impeçam os cultos religiosos, citando os promovidos pelos empresários Silas Malafaia e Edir Macedo.

A ação também pede que medidas administrativas sejam aplicadas a estabelecimentos que insistam em abrir durante o período de quarentena em razão da pandemia de coronavírus.

"Tendo em vista a proximidade do final de semana quando se realizam a maioria dos cultos religiosos, determinar medidas administrativas urgentes para garantir a suspensão imediata dos cultos/serviços religiosos em geral, bem tomar as providências cabíveis no âmbito administrativo, sanitário e penal para que líderes religiosos, dentre os quais Silas Malafaia e Edir Macedo, não convoquem seus fiéis e seguidores para a celebração de cultos", diz o texto da ação.