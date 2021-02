Pronunciamento de Wassef incomoda a defesa de Flávio Bolsonaro

247 - A defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ficou insatisfeita com a declaração dada por Fred Wassef ao lado do parlamentar na terça-feira (23), após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anular a quebra dos sigilos fiscal e bancário do parlamentar.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, Wassef disse que nunca deixou a defesa dele, mas o advogado não participa mais da defesa desde a prisão de Fabrício Queiroz em junho do ano passado, quando o ex-assessor foi encontrado em um imóvel que pertence ao advogado em Atibaia (SP).

O filho de Jair Bolsonaro convidou Wassef para dar entrevistas ao seu lado na terça-feira porque era do advogado o habeas corpus no STJ.

O parlamentar é acusado de desviar parte dos salários dos funcionários quando era deputado estadual no Rio, uma prática conhecida como "rachadinha".

O caso veio à tona em 2018, quando um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações suspeitas na conta bancária de Queiroz, então assessor de Flávio. Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017.

