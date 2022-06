Protagonista do 'mensalão tucano', Azeredo volta à ativa no PSDB

Apoie o 247

ICL

247 - O PSDB tenta reconstruir a vida partidária do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo, condenado em três instâncias pelo mensalão tucano de 1998.

Segundo a Folha de S. Paulo, Azeredo já está novamente filiado ao partido desde março deste ano e tem participado de reuniões nos bastidores, como a que ocorreu em maio para selar a saída de João Doria da corrida presidencial.

Foi a primeira reunião que participou após deixar a prisão, em 2019. Aos poucos, volta a ganhar projeção no PSDB, onde, segundo a reportagem, "tem sido cortejado por colegas a tentar concorrer nas eleições deste ano." Desde sua refiliação, tem criticado Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-governador foi preso em 2018, depois de condenação do Tribunal de Justiça de Minas por peculato e lavagem de dinheiro no mensalão tucano. Em 2019, foi solto e, entre idas e vindas do processo, conseguiu uma vitória no STF em 2021 para suspender a pena e ser julgado pela Justiça Eleitoral, o que não ocorreu até hoje.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE