Protesto em São Paulo pede expulsão de moradores que fizeram ataques racistas a Eddy Junior

Apoie o 247

ICL

247 - “Cerca de cem manifestantes fizeram protesto ontem à note à frente do condomínio United Home & Work, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, pedindo a expulsão da moradora Elisabeth Morrone, que na terça-feira (18) fez ofensas racistas ao humorista e músico Eddy Junior”, informa o jornalista Chico Alves, em sua coluna no portal UOL.

“Morrone aparece em vídeo feito pela vítima dizendo que não entraria no elevador junto com ele e chamando-o, entre outras coisas, de ‘macaco’ e ‘imundo’. Além disso, imagens das câmeras do condomínio mostram o filho da moradora à frente da porta do apartamento de Eddy, ameaçando-o com uma faca”, relata.

“Os manifestantes gritavam palavras de ordem como ‘Expulsa racista’, ‘Não passarão’ e ‘Agora é assim’", enquanto projeções com essas frases eram feitas no prédio. Alguns moradores vizinhos piscaram as luzes de seus apartamentos, em apoio ao protesto”, informa o jornalista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.