"Protótipo de ditador", afirma Correia sobre desfile de tanques

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou a iniciativa do governo Jair Bolsonaro de botar um comboio militar - formado por veículos blindados, tanques e lança-mísseis - para atravessar a Esplanada dos Ministérios nesta terça-feira (10), dia em que será votada a PEC do Voto Impresso.

"Mais uma do protótipo de ditador: mandou o Exército desfilar com tanques em Brasília amanhã, dia da votação do voto impresso. Quer intimidar, mas para isso precisa do 'intimidado'. É hora de mostrarmos pra ele que o poder emana do povo, não das armas!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro tem questionado sem provas a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro em um contexto de pesquisas que apontaram liderança isolado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aumento da rejeição ao governo.

Os ataques contra as urnas eletrônicas têm causado atritos de Bolsonaro com o Poder Judiciário. De acordo com interlocutores do Supremo Tribunal Federal (STF), as novas investidas de Bolsonaro deverão constar nos inquéritos contra ele que já estão no órgão.

