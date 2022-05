PSB lança Saraiva Felipe ao governo de Minas Gerais

Decisão dos socialistas racha o palanque do ex-presidente Lula no estado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde do governo Lula 1 e ex-deputado federal, foi lançado pelo PSB como mais um nome na corrida eleitoral de Minas Gerais. A decisão dos socialistas racha o palanque do ex-presidente Lula no estado, uma vez que o PT fechou aliança com o PSD em torno de Alexandre Kalil.

>>> PT e PSD firmam aliança em Minas Gerais em torno de Lula e Kalil

A escolha por Saraiva Felipe foi oficializada em evento na noite desta segunda-feira, 23, na sede do PSB em Belo Horizonte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Reconstrução das políticas públicas em Minas, para impactar de maneira efetiva a vida de toda a população já que, no atual governo, a classe média e as pessoas mais pobres foram esquecidas", disse o pré-candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O povo mineiro deseja ter de volta oportunidades para crescer, ter a mesa farta e manter vivos os seus sonhos. Por isso estou lançando a minha pré-candidatura ao Governo de Minas Gerais", completou Saraiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saraiva Felipe, o pai do SUS é nosso pré candidato ao Governo de Minas. Há muito trabalho pela frente, e parabéns ao nosso presidente estadual @vilsondafetaemg pela condução majestosa das tratativas! #AvançaNeves pic.twitter.com/Qh1qyUKKlh — PSB Neves (@PsbNeves) May 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE