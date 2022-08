PSB vive crise interna com manutenção da candidatura de Molon ao Senado

A candidatura de Molon atrapalha o apoio do PT ao candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Freixo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PSB vive uma crise interna com a manutenção da candidatura de Alessandro Molon ao Senado, informa o jornal O Globo. Por um lado, Molon recebeu o aval do presidente da sigla, Carlos Siqueira, para se manter na disputa, a despeito da candidatura de André Ceciliano pelo PT. Por outro lado, Molon sofre pressão das principais lideranças do PSB e do PT para que retire sua candidatura.

A manutenção do nome de Molon na disputa atrapalha o apoio do PT ao candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo.

Freixo é, inclusive, "um dos que lideram a pressão sobre Molon, em nome de um acordo que dá ao PT a vaga ao Senado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a reportagem, o ex-presidente Lula (PT) também "passou a se envolver diretamente na questão, procurando aliados no partido para trabalhar contra Molon".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De Pernambuco, Danilo Cabral, candidato do PSB ao governo do estado, apoiado pelo PT e por Lula, também pressiona Molon. "Ele teme que uma insatisfação do PT com Molon ameace o apoio petista ao PSB em outros locais".

Candidato do PSB ao Senado em São Paulo, Márcio França, apoiado pelo PT, defendeu na convenção nacional do partido na última semana que se Molon não retirar sua candidatura, a sigla asfixie financeiramente sua campanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Siqueira diz que não fará "chantagem". "Não trato ninguém com chantagem. Neste partido, as questões são resolvidas com diálogo e internamente. Não há possibilidade de eu fazer coro a este discurso (de asfixia financeira da candidatura)".

À CNN Brasil, o presidente do PSB defendeu a autonomia da legenda. "O PSB não aceitou entrar na federação com PT, PCdoB e PV por não aceitarmos abrir mão da sua autonomia, da possibilidade de escolhermos os nossos próprios candidatos. Nossas decisões são descentralizadas, cabem aos diretórios regionais. Apoiamos o PT em sete estados, enquanto eles nos apoiam em quatro".

Ele ainda elogiou Molon - “o melhor deputado do país” - e pediu o fim da pressão do PT contra o candidato. "No Rio, o problema é similar ao que existia em Minas (onde o PT já apoiava um candidato a governador do PSD, e concordou em retirar seu nome ao Senado para apoiar um nome também do PSD). Reivindicamos a mesma solução no Rio. Nossa convenção está feita, Molon está escolhido para o Senado. Se ele quiser, pode retirar a candidatura, mas não tenho o que fazer".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.