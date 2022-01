PSD de Kassab busca aliados de Leite e Alckmin para disputar SP contra vice de Doria

Apoie o 247

247 - O PSD vem intensificando a busca por uma candidatura própria ao governo de São Paulo após desistir de tentar convencer o ex-governador Geraldo Alckmin e vem conversando até mesmo com quadros do PSDB, incluindo aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

De acordo com o jornal O Globo, o partido comandado por Gilberto Kassab tem mirado em , prefeitos que estão em seus segundos mandatos e com administrações bem avaliadas para a vaga de candidato. “Entre os nomes ventilados, estão alguns aliados de Alckmin que se opõem ao governador João Doria. Os cotados são os tucanos Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, e os prefeitos de Santo André, Paulinho Serra, e de São José dos Campos, Felício Ramuth”, destaca a reportagem.

Kassab confirma que os tucanos estão no páreo desde que migrem para o PSD. No entanto, o presidente do partido cita uma lista de outros possíveis candidatos da sigla, como o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah; o ex-prefeito de Mogi das Cruzes Marco Bertanholi; além dos ex-deputados federais Walter Ihoshi e Guilherme Campos, cujos redutos eleitorais são nas regiões de Marília e Campinas, respectivamente.

Apesar da busca por um candidato nos quadros de outra legenda, Kassab é cuidados em deixar uma brecha para que Alckmin assuma a cabeça de chapa em São Paulo, caso deseje.”Nossa visão em relação a isso não mudou. Geraldo é um líder importante. No momento, ele está dando sinais de que tem preferência ao projeto nacional”, disse Kassab.

