PSD teme debandada em São Paulo pela indefinição de Alckmin

Por Edoardo Ghirotto, Metrópoles - A indefinição de Geraldo Alckmin sobre qual será sua participação na eleição deste ano desestruturou os planos que Gilberto Kassab tinha para o PSD de São Paulo. A direção do partido acredita que haverá uma debandada no estado devido à decisão do ex-governador de negociar a vaga de vice na chapa presidencial de Lula.

Kassab tinha estruturado o PSD para receber a candidatura de Alckmin ao governo de São Paulo. Com a mudança de planos, a cúpula do partido acredita que a maioria dos prefeitos irá se dispersar entre os projetos do tucano Rodrigo Garcia e do bolsonarista Tarcísio de Freitas.

