PSDB faz disparos em massa de mensagens favoráveis a Rodrigo Garcia

247 - O PSDB contratou a empresa Um Por Todos, que presta serviços ao governo de São Paulo, para disparar mensagens em massa favoráveis ao atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. De acordo com o The Intercept Brasil, “a propaganda política estava camuflada como uma pesquisa interativa enviada pelo Conecta Cidades, perfil verificado pelo Google que se descreve como 'canal de comunicação de notícias da sua cidade'". Os disparos teriam acontecido durante o período pré-eleitoral, entre os meses de julho e agosto, que infringe a legislação.

Ainda segundo a reportagem, por trás do perfil do Conecta Cidades “está uma empresa especializada em coleta e tratamento de dados e envio de mensagens em massa superdirecionadas – e que prestou serviços para o governo de São Paulo em 2019 e 2020”. O domínio foi registrado em nome de uma pessoa física, Regiane de Lima Moraes, esposa de Robson Galiano, sócio de várias empresas de marketing digital.

Uma destas empresas, a Microtarget Marketing e Publicidade, é especializada em usar dados para classificar os usuários e enviar mensagens em massa de acordo com os padrões de comportamento e localização dos destinatários. Ainda conforme o Intercept, o governo de São Paulo utilizou os serviços da Microtarget em 2019 e 2020, e agora, “outra empresa de Galiano – a Um Por Todos – cuida dos envios em massa disparados pelo PSDB”.

“Em 2019 e 2020, quando Rodrigo Garcia ainda era vice-governador de São Paulo, a Microtarget prestou serviços de “produção de materiais para fins de comunicação” para a Secretaria de Comunicação do estado. O vínculo era indireto – a Microtarget havia sido subcontratada pelas agências Propeg e Z 515, vencedoras da licitação, para cuidar da comunicação do governo estadual. O contrato, que começou em R$ 75 milhões, vigorou até julho do ano passado, totalizando mais de R$ 90 milhões, se somados os termos aditivos”, ressalta a reportagem.

A campanha de reeleição de Rodrigo Garcia confirmou que o partido contratou a empresa Um por Todos durante o período pré-eleitoral, com o objetivo de “realizar pesquisas de testes de argumentos, seguindo todos os procedimentos legais”.

