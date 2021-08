PSDB de MG critica Doria por ataques contra Aécio: 'não ajuda o partido'

Deputado federal Aécio Neves foi atacado pelo seu companheiro de partido, o governador de São Paulo, João Doria, no programa Roda Viva na segunda-feira. O paulsita disse que Aécio “tem a síndrome da derrota” e "negocia emendas na calada da noite com Bolsonaro“ edit

247 - Presidente do PSDB em Minas Gerais, Paulo Abi-Ackel publicou nesta terça-feira, 24, uma nota em defesa do ex-governador mineiro e atual deputado federal Aécio Neves, que foi atacado pelo seu companheiro de partido, o governador de São Paulo, João Doria, no programa Roda Viva na segunda-feira, 23.

Doria disse que Aécio “tem a síndrome da derrota” e "negocia emendas na calada da noite com Bolsonaro”. Ele também chamou o deputado de covarde.

Leia a nota do diretório do PSDB em Minas:

Em nome do PSDB DE MINAS GERAIS lamenta profundamente, mais uma vez, que o governador João Doria ataque o Deputado Federal Aécio Neves usando termos que extrapolam as divergências políticas e que não são usuais para quem ocupa um cargo como o dele.

PUBLICIDADE

Além de desconsiderar toda a carreira política de Aécio, que foi deputado por inúmeros mandatos, inclusive Presidente da Câmara dos Deputados, Governador de Minas por dois períodos, Senador e candidato do partido à Presidência da República, Doria esquece que Aécio tem uma enorme folha de contribuições ao próprio PSDB, partido que presidiu.

Como já dissemos mais de uma vez, a postura do governador paulista é prejudicial para o convívio democrático, sobretudo em tempos de radicalização política tão contestada pelo PSDB que dessa postura busca se diferenciar. A postura do Governador Doria não ajuda o Partido.

Pelas inverdades, pelo excesso, pela grosseria e pela extravagância, trata-se de uma afronta às pessoas do bem, aos princípios democráticos e às tradições do PSDB, que tem ou teve em seus quadros em São Paulo, personagens como Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Geraldo Alckmin que jamais seriam capazes de trazer a nível tão baixo o trato das questões políticas ou divergências pessoais.

PUBLICIDADE

Aos mineiros, não só do PSDB-MG, as palavras de Doria soam com indignação e espanto, em razão das pretensões políticas do Governador, postulante eventual ao cargo de Presidente da República em um tempo histórico em que é preciso diferenciar-se do modelo de beligerância e agressividade comum aos radicais da política brasileira.

Registre-se o desagravo ao colega mineiro e o desacordo com a imensurável desfeita pessoal e política mais uma vez praticada pelo Governador Doria a Minas e aos mineiros

O comportamento de Doria não ajuda o PSDB

PUBLICIDADE

Deputado Federal Paulo Abi-Ackel

Presidente do PSDB-MG

Tasso desmente Doria

O senador Tasso Jereissati (PSDB) desmentiu, nesta terça, o governador de São Paulo, que falou, no Roda Viva, sobre uma suposta desistência do parlamentar de disputar a prévia que escolherá, em novembro, o candidato do PSDB à Presidência em 2022.

PUBLICIDADE

“Nunca conversei com quem quer que seja, nem tampouco conversei com o governador João Doria, pessoa que respeito, sobre essa questão. Portanto, fiquei surpreso com essa declaração, e no dia em que eu tiver - se tiver - de fazer algum anúncio, eu mesmo farei”, declarou Tasso.

Atualmente, estão na busca de ser o candidato da legenda Doria, Tasso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, capital do Amazonas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais: