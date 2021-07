PSDB decide por prévia em São Paulo e cria racha com grupo de Alckmin

247 - O diretório paulista do PSDB decidiu pela realização de prévias de forma conjunta com a nacional, que será realizada no mesmo dia e com as mesmas regras, para definir o candidato que irá disputar o governo de São Paulo. A decisão, porém, irritou o grupo ligado ao ex-governador Geraldo Alckmin, que não deseja participar da eleição interna. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, aliados do tucano já adiantaram que ele deverá deixar o partido nas próximas semanas e se filiar ao PSD.

A Executiva paulista marcou a prévia para o dia 21 de novembro e o peso dos votos será dividido de forma proporcional entre filiados (25%), prefeitos e vice-prefeitos (25%), vereadores e deputados estaduais (25%) e governador, vice-governador, senadores, deputados federais, o presidente e o ex-presidente da comissão executiva (25%).

O ex-governador, porém, avalia que o modelo é desfavorável e que a máquina estadual deverá ser utilizada em favor do vice-governador Rodrigo Garcia, que conta com o apoio do governador João Doria e do presidente estadual da legenda, Marco Vinholi.

Ainda conforme a reportagem, a rusga interna poderá atrapalhar a candidatura de Doria na prévia nacional visando à Presidência da República, uma vez que os partidários de Alckmin que pretendem permanecer no PSDB, ameaçam boicotar o atual gestor estadual e apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

