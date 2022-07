PSDB oficializa indicação de Cesar Maia para vice de Freixo

O Cidadania, que forma uma federação com o PSDB, discorda, porque quer apoiar Rodrigo Neves na eleição fluminense edit

247 - O PSDB oficializou nesta segunda-feira (18) a intenção de indicar o ex-prefeito do Rio Cesar Maia como candidato a vice-governador na chapa do pré-candidato ao governo Marcelo Freixo (PSB), informa a CNN Brasil.

A opção não agrada o Cidadania, que forma uma federação com o PSDB, que quer apoiar o pré-candidato do PDT, Rodrigo Neves, ao governo fluminense.

Cesar Maia é visto pela campanha de Freixo como um facilitador na busca por votos do eleitorado de centro.

Presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt afirmou: “o Cidadania continua defendendo que a federação esteja com Rodrigo Neves. O PSDB quer o Freixo, mas isso não é racha, é o mesmo campo político. Ainda estamos conversando. Se não tivermos unidade no Rio de Janeiro, quem decide é a direção nacional”.

