PSL expulsa deputados investigados no inquérito das fake news

O PSL decidiu expulsar os deputados estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz, que fizeram ataques ao STF e seus ministros. Segundo a legenda, os dois desrespeitaram o artigo 7º do Código de Ética do partido, que proíbe "atividades políticas contrárias ao regime democrático"

Os deputados estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz foram expulsos do PSL. A legenda que os dois violaram o artigo 7º do Código de Ética do partido, que veda "atividades políticas contrárias ao regime democrático".

A reunião para a expulsão contou a presença de Douglas Garcia. Gil Diniz, apesar de intimado por e-mail e edital, não compareceu.

O partido afirmou que os dois não negaram os fatos a eles imputados.

