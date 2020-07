PSL já defende desistência de Joice Hasselmann em São Paulo

Membros do PSL consideram que a postulação da deputada federal Joice Hasselmann à Prefeitura de São Paulo é uma das que mais constrangimentos pode trazer à sigla, dona do segundo maior tempo de TV edit

247 - Parte da cúpula do PSL defendeu que a deputada federal Joice Hasselmann desista de se candidatar à Prefeitura de São Paulo. A informação foi publicada na coluna de Guilherme Amado.

Nas pesquisas internas dos partidos, a parlamentar pontua em torno de 1% ou 2%. Por consequência, a legenda considera a postulação dela como uma das que mais constrangimentos pode trazer à sigla, dona do segundo maior tempo de TV, perdendo apenas para o PT.

Joice é do mesmo partido que abrigava Jair Bolsonaro, atualmente sem legenda. Em outubro do ano passado, Bolsonaro tirou parlamentar da liderança do governo no Congresso Nacional após ela assinar uma lista de apoio à permanência do Delegado Waldir (GO) na liderança do PSL na Câmara.

Em março de 2020, a deputada afirmou se arrepender de ter votado em Bolsonaro, após um pronunciamento dele em cadeia nacional classificando a pandemia como uma "gripezinha".

"Em relação ao pronunciamento do presidente sobre o coronavírus, concluo: Jair Bolsonaro foi irresponsável, inconsequente e insensível! O Brasil precisa de um líder com sanidade mental. Todas as chances que o presidente teve de acertar, ele mesmo jogou fora. Erra e se orgulha do erro estúpido", disse ela no Twitter.

