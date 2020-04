PSL pedirá impeachment de João Doria

Deputados paulistas do PSL vão protocolar um pedido de impeachment contra o governador de SP, João Doria (PSDB). O texto aponta 19 violações, ilegalidades, imoralidades e condutas pouco republicanas, acusando o tucano de ter cometido "crimes de responsabilidade" edit

247 - Deputados do PSL decidiram ir para cima do governador João Doria: vão protocolar um pedido de impeachment contra o tucano. O texto elenca 19 pontos que descrevem violações, ilegalidades, imoralidades e condutas pouco republicanas.

A ação foi elaborada pelos deputados Gil Diniz, Douglas Garcia, Major Mecca, Frederico D'Ávila e Valéria Bolsonaro.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “entre os motivos apontados pelo texto estão "a utilização indevida e ilegal de bem público em desfavor da população", referindo-se ao episódio no qual Doria pediu a transferência de um helicóptero da Polícia Militar para uso do Palácio dos Bandeirantes, mas desistiu após questionamento.”

A matéria ainda acrescenta que “o pedido de impedimento também cita o monitoramento da população do estado de SP por meio de parceria com empresas de telefonia --o governo está usando esses dados para acompanhar a adesão ao isolamento social pedido pelo Executivo municipal.”

