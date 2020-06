PSL suspende bolsonaristas investigados no inquérito da PF sobre fake news

Aliados de Jair Bolsonaro, os deputados estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz foram alvos da operação da Polícia Federal (PF) que cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news edit

247 - A Executiva Nacional do PSL pediu à Assembleia Legislativa do estado de São Paulo (Alesp) a suspensão dos deputados estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz. Aliados de Jair Bolsonaro, os parlamentares foram alvos da operação da Polícia Federal (PF) que cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news.

Na prática, Diniz e Garcia ficam destituídos de seus cargos em comissões e lideranças.

Em seu perfil no Facebook, Douglas Garcia afirmou que está sendo suspenso por ser “leal” a Bolsonaro e “conservador”. “Assim, devo ser retirado das comissões que participo inclusive da CPI das Fake News (suplente) e da CPI sobre Violência Sexual nas Universidades (membro), que estão para começar na Alesp. Além do pedido de desfiliação, entrarei agora com uma ação para anular essa suspensão ilegal”, escreveu Garcia.

No Twitter, Gil Diniz, ex-líder do partido na Alesp, republicou o post de Garcia e afirmou que seguirá “trabalhando por cada paulista indignado pelo que vem acontecendo aqui no estado” e que “as linhas auxiliares tucanas não nos calarão”.

“O que que o sistema não absorve, ele tenta destruir!”



Seguimos trabalhando por cada paulista indignado pelo que vem acontecendo aqui no estado. As linhas auxiliares tucanas não nos calarão! https://t.co/bme5BdhGe1 — Gil Diniz (@carteiroreaca) May 29, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.