PSOL aciona MPF para afastar Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares após ataque a Moïse

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) informou, nesta segunda-feira (14), pelo Twitter, que acionou o Ministério Público Federal (MPF) para afastar o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, após este culpar o congolês Moïse Kabagambe pelo próprio assassinato. O africano morreu em consequência de um espancamento ao ir cobrar uma dívida de trabalho em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 24 de janeiro.

"Entramos no @MPF_DF e na Comissão de Ética Pública com pedido de afastamento de Sergio Camargo da presidência da Fundação Palmares. Sua lista de crimes de racismo engrossou com a declaração absurda contra Moïse Kabagambe e torna sua permanência insustentável", escreveu o parlamentar no Twitter.

>>> Sérgio Camargo apanha nas redes após culpar congolês Moïse pela própria morte: 'se as instituições funcionassem, estaria preso'

Conhecido por declarações contra os próprios negros, o presidente da Fundação Palmares afirmou, na última sexta-feira (11), que o congolês "andava e negociava com pessoas que não prestam". "Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes", escreveu Camargo na rede social.

O advogado Ronan Wielewski Botelho pediu à Justiça Federal no Distrito Federal que suspenda a nomeação de Camargo, por meio de uma ação popular, com pedido de medida liminar inicialmente rejeitado.

