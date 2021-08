PSOL confirma participação no Fora Bolsonaro que Doria tentou proibir

Ato está programado para 7 de setembro. "Agende-se: estaremos no Vale do Anhangabaú a partir das 14h para seguir lutando pelo Brasil!", avisa Juliano Medeiros edit

247 - O PSOL confirmou presença no protesto contra Jair Bolsonaro marcado para 7 de setembro, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

"Justiça decide que João Doria mnão pode proibir a campanha #ForaBolsonaro de realizar manifestações no próximo dia 7 de setembro em São Paulo. Agende-se: estaremos no Vale do Anhangabaú a partir das 14h para seguir lutando pelo Brasil!", avisou Juliano Medeiros, presidente do PSOL, em mensagem postada no Twitter.

Os bolsonaristas realizarão ato na Paulista, enquato movimentos sociais e partidos políicos se organizam para promover um novo ato pela saída de Bolsomaro em outro local.

Alegando risco de confronto, Doria autorizou o ato dos bolsonaristas, que deve ter a presença do próprio Bolsonaro, e vetou o dos progressistas no mesmo dia, mesmo em outro local.

O Vale do Anhamgabaú foi palco de grandes manifestações democráticas, inclusive o da campanha das diretas, que acabou com a ditadura.

Já a manifestação bolsonarista está sendo convocada como forma de pressionar o STF, inclusive com a cassação de dois ministros, Alexandre de Morais e Luís Roberto, que Bolsonaro ataca, incusive com palavrões.

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, que ameaçou o STF com arma em punho, já foi preso, e o cantor sertanejo Sergio Reis responde a inquérito por ameaças.

Ele disse que obrigaria o Senado a cassar os ministros do STF.

Exposto, Sergio Reis perdeu contratos e disse ter se arrependido.

O pretexto para a manifestação bolsonarista é a defesa do voto impresso, apesar do TSE já ter apresentado evidências de que a urna eletrônica é segura e auditável.









