PSOL decide lançar Luiza Erundina à presidência da Câmara

Membros do PSOL confirmaram que o partido decidiu lançar a deputada federal Luiza Erundina (SP) como candidata do partido à presidência da Câmara

247 - Duas pessoas ligadas ao PSOL confirmaram que o partido decidiu lançar a deputada federal Luiza Erundina (SP) como candidata do partido à presidência da Câmara. O anúncio será feito após reunião da Executiva Nacional da legenda. A informação foi publicada pelo portal Congresso em Foco.

Cinco deputados do PSOL divulgaram na quarta-feira (13) uma nota defendendo que o partido lance uma candidatura ao invés de apoiar Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo bloco do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

De acordo com os parlamentares, cabe à oposição apresentar um candidato com compromissos com pautas relevantes para a esquerda. O apoio a Baleia Rossi, afirmaram, seria algo a ser estudado para um eventual segundo turno.

Candidato apoiado por Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira (PP-AL) tem apoio de PL, PSD, Avante, Solidariedade, Republicanos e Patriota. Baleia tem o apoio de MDB, DEM, PSDB, PSL, PT, PDT, PSB, PCdoB, Cidadania, Rede e PV.

