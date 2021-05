PSOL pede que Ricardo Nunes compareça à Câmara Municipal para esclarecer suspeita de lavagem de dinheiro

Ontem (24), o Estadão revelou que Nunes é investigado pela Polícia Civil em razão de suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro no período em que ocupou uma cadeira na Câmara Municipal edit

247 - O PSOL na Câmara Municipal de São Paulo pediu nesta terça-feira (25) que o novo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, compareça à Casa para esclarecer a vereadores "as prioridades da gestão e dar explicações sobre as denúncias de corrupção envolvendo seu nome", segundo o gabinete da vereadora Silvia Ferraro (PSOL-SP).

Ontem (24), o Estadão revelou que Nunes é investigado pela Polícia Civil em razão da suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro no período em que ocupou uma cadeira na Câmara Municipal.

Hoje, ao ser indagado sobre o esquema, Nunes disse que não foi notificado pela Justiça e que "não sabe do que se trata".

Para Ferraro, as denúncias contra o novo prefeito são graves. "A Câmara de São Paulo tem como uma das atribuições fiscalizar o Poder Executivo. Neste momento de pandemia e crise social, é dever do atual prefeito prestar explicações sobre as denúncias que podem ter prejudicado ainda mais a vida da população", disse a parlamentar em nota.

Para que seja convidado, o pedido tem de ser aprovado pela Mesa Diretora da Casa, que é presidida pelo vereador Milton Leite (DEM-SP), aliado de Nunes.

Com informações do UOL.

