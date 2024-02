Psol pede que Tarcísio seja investigado por dispor de sede do governo como ‘QG do golpe’

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

CartaCapital - Parlamentares do Psol ingressaram com representações em órgãos de Justiça do estado de São Paulo requerendo que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) seja investigado por suposto abuso de poder político e econômico e improbidade.

Os pedidos contestam o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter utilizado do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, como um ‘QG do Golpe”, antes da manifestação política a favor do ex-capitão realizada no domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

continua após o anúncio

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: