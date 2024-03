PSOL quer que STF investigue idas de Zema e Nikolas Ferreira a ato de Bolsonaro com dinheiro público

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ex-presidente do diretório estadual do PSOL em Minas Gerais, Sara Azevedo, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte investigue as idas do governador do estado, Romeu Zema (Novo), e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ao ato de apoio a Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista no último domingo.

Segundo Azevedo, como apurou o jornal O Globo, há suspeitas de que os bolsonaristas teriam usado recursos públicos para se deslocar até o local da manifestação, que ocorreu em São Paulo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: