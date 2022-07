PSOL rejeita apoio a França e terá candidato próprio ao Senado por SP

Apoie o 247

247 - O PSOL decidiu lançar candidatura própria ao Senado pelo estado de São Paulo. O nome de Juliano Medeiros, presidente da legenda, é uma possibilidade para concorrer a senador, mas outros membros da sigla poderão se disponibilizar para disputar a vaga. A informação foi publicada nesta terça-feira (5) pela coluna de Mônica Bergamo.

Com a decisão, o PSOL deixou claro que não fará parte da mesma chapa do PT no estado. O Partido dos Trabalhadores deve apresentar o nome do ex-governador Márcio França (PSB) para concorrer à vaga pela chapa de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista.

Segundo a coluna, dirigentes do PSOL avaliaram que a candidatura própria ao Senado em São Paulo não impedirá o partido de continuar apoiando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República.

