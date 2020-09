PSOL vai disputar prefeitura do Rio em chapa puro sangue, com coronel da PM como vice

247 - O PSOL vai disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste com uma chapa com dos dois candidatos do mesmo partido.

A chapa que tem a deputada estadual Renata Souza como candidata a prefeita terá o coronel da Polícia Militar (PM) Íbis Souza Pereira candidato a vice-prefeito.

Segundo o jornal O Globo, a dupla havia virado a favorita dentro do diretório municipal após o pastor Henrique Vieira desistir de se candidatar.

O PSOL manteve a disposição de disputar o comando da capital mesmo depois que o deputado Marcelo Freixo desistiu de disputar o pleito municipal, o que levou partidos como o PT a se afastarem da aliança eleitoral.

