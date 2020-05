PT aciona Justiça para pedir "lockdown" contra o avanço do coronavírus em São Paulo

Parlamentares que assinam o documento alegam que a contaminação pelo novo coronavírus continua subindo, a despeito das medidas de isolamento social impostas pelo governador João Doria e pelo prefeito da capital Bruno Covas, ambos do (PSDB) edit

247 - O PT irá ingressar nesta sexta-feira (8) com uma ação na Justiça para implantar o lockdown (interdição total) na cidade de São Paulo e em diversos municípios da região metropolitana.

De acordo com reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os deputados estaduais Paulo Fiorilo e José Américo, além do deputado federal Carlos Zarattini e o vereador Antonio Donato, que assinam o documento, alegam que a contaminação pelo novo coronavírus continua subindo, a despeito das medidas de isolamento social impostas pelo governador João Doria e pelo prefeito da capital Bruno Covas, ambos do (PSDB).

Nesta quinta-feira (7), Covas determinou a ampliação do rodízio de veículos de forma ainda mais restritiva que no período anterior a pandemia. A medida, que implica na proibição de circulação de metade dos carros, passará a valer a partir da próxima segunda-feira (11).

