PT acionará Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de SP contra Mamãe Falei

"Os áudios publicados são gravíssimos", afirmou o deputado estadual Paulo Fiorilo sobre as declarações de teor sexista feitas pelo deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei edit

247 - Os deputados estaduais do PT Paulo Fiorilo e José Américo acionarão o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o colega de Casa Arthur do Val (Podemos). Eles acusam o "Mamãe Falei” de quebra de decoro parlamentar após declarações de teor sexista sobre mulheres da Ucrânia, país que atualmente está em guerra com a Rússia.

"Os áudios publicados são gravíssimos", disse Fiorilo, de acordo com informações publicadas pela Coluna do Estadão.

O deputado Arthur do Val disse que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

Em referência a um grupo de mulheres, o deputado estadual diz: "se elas cagassem, você limpa o c* delas com a língua".

Internautas foram ao Twitter acusar o deputado de "turismo sexual" e pediram a cassação do parlamentar.

