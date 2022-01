PT avalia apoiar Kalil contra Zema em Minas Gerais

Apoie o 247

247 - O PT e o PSDB acirraram a disputa por alianças em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. Enquanto o PT aguarda uma posição do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), os tucanos avaliam apoiar a reeleição do governador Romeu Zema (Novo). De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o Partido dos Trabalhadores já estuda uma alternativa caso Kalil decida não concorrer ao pleito estadual.

Segundo a reportagem, o projeto alternativo do PT foi lançado no final de dezembro, quando integrantes das bancadas estadual e federal do partido lançaram o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira, como pré-candidato ao governo estadual, mesmo sem o apoio integral da direção nacional.

A avaliação é que “a pré-candidatura de Kalil ainda está muito desestruturada para o início de um ano eleitoral. O entorno de Lula entende que o prefeito seria o nome ideal para ‘polarizar’ com Zema e ajudar o petista em Minas”.

