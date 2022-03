PT confirma aliança com Freixo para o governo do Rio e descarta apoiar Molon para o Senado

Gleisi Hofmann afirmou que o partido ‘apoiará Marcelo Freixo e reivindica, sim, a vaga ao senado, com o nome de André Ceciliano’ edit

Carta Capital - O comando do PT confirmou, nesta terça-feira 22, o apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro e reforçou que não endossará o nome de Alessandro Molon (PSB) na corrida para o Senado.

Em troca de compor a aliança com Freixo, os petistas esperam apresentar o candidato ao Senado na chapa.

Ao jornal O Globo, a presidenta do PT, Gleisi Hofmann, afirmou que o partido “apoiará Marcelo Freixo, candidato do PSB, e reivindica, sim, a vaga ao Senado, com o nome de André Ceciliano”.

