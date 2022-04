PT convida Arlindo Chinaglia para integrar coordenação da campanha de Haddad

Integração de do deputado no núcleo da campanha de Fernando Haddad será feita para agradar outras correntes internas do PT, além da tendência Construindo um Novo Brasil (CNB) edit

247 - O núcleo da coordenação da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo deverá convidar nos próximos dias o deputado Arlindo Chinaglia (PT) para integrar a equipe.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a integração de Chinaglia ao núcleo da campanha será feita para agradar outras correntes internas do PT, além da tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), a mais popular da legenda.

Arlindo Chinaglia pertence à tendência Avante Socialismo 21 e já teve divergências com Haddad no passado. “Se aceitar o convite, Chinaglia formará a coordenação de campanha ao lado do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do deputado estadual Emídio de Souza, do ex-ministro Luiz Marinho e do ex-deputado Jilmar Tatto. O ex-secretário Chico Macena será o tesoureiro da campanha”, destaca a reportagem.

