PT de Minas reafirma pré-candidatura de Reginaldo Lopes ao Senado

247 - A Direção Executiva do PT de Minas Gerais (PT-MG) reafirmou, nessa sexta-feira (13), por unanimidade, a pré-candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes ao Senado. A decisão se estende a todos os filiados, dirigentes e mandatários.

Nessa semana, nos encontros "Lula Abraça Minas", o partido apresentou publicamente as pré-candidaturas de Lula à Presidência da República e de Reginaldo Lopes ao Senado.

De acordo com o PT-MG, nenhum filiado está autorizado a apoiar outra candidatura ao Senado ou negociar apoio em nome do partido. Todas as decisões relativas a candidaturas ou alianças sempre são tomadas de forma coletiva pelos membros da Direção Executiva, seguindo o que determina o estatuto do Partido dos Trabalhadores.

"A prioridade para 2022 em Minas é eleger Lula presidente, Reginaldo senador, derrotar Zema e eleger uma bancada forte de deputados e deputadas. É uma construção coletiva que visa o melhor para o país, sem espaço para projetos e interesses individuais", disse o partido.

Intenções de voto

A pesquisa Quaest/Modal, divulgada nesta sexta-feira (13), apontou que, entre os eleitores de Minas Gerais, o ex-presidente Lula apareceu em primeiro lugar, com 44% dos votos, seguido por Bolsonaro (28%).

