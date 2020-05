PT decide candidatura a prefeito em São Paulo entre Padilha e Tatto

247 - Com o ex-prefeito Fernando Haddad decidido não disputar a eleição municipal de São Paulo, o deputado federal Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, e o ex-deputado federal Jilmar Tatto são os dois nomes cotados dentro do partido para concorrer ao pleito. O PT quer a ex-prefeita Marta Suplicy (Solidariedade) como vice.

Uma votação secreta e online será feita entre 615 membros de diretórios regionais de São Paulo das 9h às 17h. O processo será aberto às 18h com uma reunião virtual entre os pré-candidatos e líderes petistas.

Padilha e Tatto teriam prometido apoiar o colega se perderem.

No campo da esquerda, PSB e PDT se uniram com Márcio França (PSB). O PC do B lançará Orlando Silva. Na direita, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) tenta a reeleição. Outros nomes correm por fora como Andrea Matarazzo (PSD), Joice Hasselmann (PSL), Filipe Sabará (Novo) e Arthur do Val (Patriota).

