PT define comando de nova bancada na Alesp

247 - O deputado estadual Teonílio Barba (PT-SP) foi escolhido para liderar a Bancada dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A nova bancada foi articulada pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, e conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Entre as prioridades do grupo estão a defesa de pautas ligadas aos trabalhadores, como a redução da jornada de trabalho no modelo 6x1, além da atuação de oposição ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Com trajetória construída no movimento sindical, Teonílio Barba buscará a reeleição para um quarto mandato como deputado estadual.

Ao comentar a escolha do parlamentar para comandar a bancada, Moisés Selerges afirmou: "O Barba é a pessoa certa para enfrentar os desmandos da administração Tarcísio e ser o defensor dos direitos da classe trabalhadora".